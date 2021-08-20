Проект введения электронных паспортов обсуждается уже довольно долго, но его запуск запланирован уже до конца 2022 года в трех субъектах Федерации. Предположительно ими станут Москва, Московская область и Республика Татарстан. На остальной части страны смарт-паспорта планируется выдавать с 1 июля 2023 года.

На заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что новые умные паспорта будут выдаваться в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

Планируется, что новая, более современная и удобная цифровая версия основного документа гражданина Российской Федерации — смарт-паспорт — постепенно вытеснит бумажный. Окончательный переход на новый формат паспортов ожидается к 2030 году.

Однако у большой части населения такое нововведение вызывает некоторое беспокойство, внушают опасения дополнительные финансовые расходы, очереди на получение и штрафы за паспорта «старого образца». Так принесет ли обычному гражданину это новшество и новые проблемы?

Обязательно ли менять старый паспорт на смарт-паспорт?

Нет, уже Минцифры заверило, что никакой «обязаловки» не будет. А это значит, что старые бумажные основные документы сохранят свою юридическую силу и будут применяться наравне с новыми.

А также это означает, что не будет строго установленных сроков, и, как следствие, штрафов за несоблюдение сроков замены паспорта.

Ничего этого не будет, поэтому желающие спокойно могут оставить все как есть и пользоваться бумажным паспортом.

Где будут выдавать смарт-паспорта и что потребуется для получения?

Заниматься заменой паспортов на электронные аналоги будет миграционная служба (отдел полиции по вопросам миграции), в этой части ничего не изменится.

Однако по сравнению с бумажным аналогом дополнительно потребуется предоставить биометрические данные – отпечатки всех пальцев, а также фото в цифровом формате.

Сколько будет стоить выдача смарт-паспорта?

Пока точных данных не называется, по предварительным данным госпошлина ожидается в районе 3000 рублей.

Когда будет возможно получение смарт-карты?

Первоначально требуется принять соответствующие нормативные документы. Минцифры обещает, что законопроект будет одобрен до конца декабря 2021 года.

Также в декабре текущего года планируется пилотный запуск выдачи новых паспортов в Москве.

В регионы новшество придет по мере подготовки необходимой технической базы. Предельный срок при этом установлен – не позднее июля 2023 года.

Какая информация будет содержаться на смарт-паспорте?

Все, что сейчас имеется в бумажном паспорте – ФИО, место и дата рождения, регистрация, семейное положение, дети.

Дополнительно к этому – биометрические данные, ИНН, СНИЛС, данные о водительском удостоверении и медицинском полисе.

Будут ли смарт-паспорта более безопасны?

Авторы идеи утверждают, что да. В случае потери паспорта заблокировать его можно будет в течение нескольких минут звонком в миграционную службу или в мобильном приложении.

Также на лицевой стороне карты будет размещена цифровая фотография владельца, подделать которую гораздо сложнее, чем переклеить фото в бумажном паспорте.

А можно старый паспорт тоже оставить?

Нет, при выдаче электронной версии, старый бумажный паспорт будет аннулирован и пользоваться им станет невозможно.

Можно ли выезжать за границу со смарт-паспортом?

Новый электронный паспорт не заменяет заграничный и будет сохранять свое действие только на территории РФ и стран, в которых действует российский внутренний паспорт. Это страны ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.